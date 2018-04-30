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30 Nisan 2018 11:28

MİAT üyelerinden ‘Çarşıda Bir Gün’

Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mesleğe İlk Adım Topluluğu (MİAT) öğrencileri, çarşıdaki mağazalarda iki gün boyunca çalışarak iş hayatını öğrendi.

MİAT üyelerinden ‘Çarşıda Bir Gün’

30 Nisan 2018 11:28


Uludağ Üniversitesi Mesleğe İlk Adım Topluluğu (MİAT) öğrencileri, ‘Çarşıda Bir Gün’ organizasyonu ile iş hayatında üretim, satış ve müşteri ilişkilerini öğrendi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılar Birliği’nin de destek verdiği ziyarette, MİAT üyeleri, birçok mağazarda iş hayatının inceliklerini uygulamalı olarak gördü. Kapalı Çarşı’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren mağazalarda uygulamalı 2 gün geçiren MİAT üyeleri, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirerek iş yaşamının inceliklerini mutfağını inceledi.


Uludağ Üniversitesi Mesleğe İlk Adım Topluluğu (MİAT) olarak hedeflerinin okuldan sonra ‘asıl hayat’a hazırlanmak olduğunu vurgulayan topluluk üyeleri, sorumluluk duygusu içerisinde farklı iş ortamlarında tecrübe kazanmak ve donanımlı bir şekilde iş hayatına hazırlanmak istediklerini belirttiler.




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