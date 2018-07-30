Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 08:58

Mikro iğneleme yöntemiyle cildinizi yenileyin

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr.

Mikro iğneleme yöntemiyle cildinizi yenileyin

30 Temmuz 2018 08:58

Oğuz Küçükçakır, mikro iğneleme yöntemiyle saç dökülmelerinin, vücuttaki lekelerin, her türlü yara ve akne izlerinin, çatlakların ve cildin sarkmasının önüne geçilebileceğini söyledi.


Mikro iğneleme yönteminin son yıllarda dermokozmetik tedavilerde çok sık kullanılan bir yöntem olduğunu ifade eden Oğuz Küçükçakır, “Bu sistem dermaroller, dermapen dediğimiz cihazlarla uygulamaktadır. Bu cihazın ucunda belirli uzunlukta, belirli sayıda ve belirli kalınlıkta steril iğneler mevcut. Bu iğnelerle kontrollü hasar verecek şekilde çok sayıda mikro kanallar açıyoruz. Böylelikle kollajen ve elastin sentezini başlatıyoruz. Cilt sıkılaştırma, cilt yenileme tedavilerinde, onun dışında çatlak tedavilerinde, saç dökülmelerinde, her türlü akne izlerinde, ameliyat ve yara izlerinde kullanmaktayız. Seans olarak genelde 2 ila 4 hafta 3 veya 4 seans uygulamaktayız. Onun dışında bir diğer maksat da bu açılan kanallar vasıtasıyla PRP, mezoterapi dediğimiz tedavi yöntemlerinde cildin dermis (orta) tabakasına daha hızlı ve daha etkili şekilde ulaşmasını sağlamak. Bu uygulama 20’li yaşlardan itibaren uygulanabilmektedir” dedi.


Gençlik aşısının da yine son zamanlarda dermokozmetik tedavilerde anti-aging amaçlı kullanılan çok etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Cilt yenileme, nemlendirme, dolgunlaştırma ve sıkılaştırma maksatlı kullanıyoruz. Cildimizdeki gençliği ve nemi sağlayan hiyaluronik asit 20’li yaşlardan sonra giderek azalmaktadır. Bu genetik veya çevre faktörleri sebebiyle gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda cildimizde bir matlaşma, onun haricinde ince kırışıklıklarla birlikte sarkmalar meydana gelmektedir. Gençlik aşısında bizim hedefimiz bu kaybettiğimiz hiyaluronik asidi cildimize geri kazandırmak. Hiyaluronik asidin çok yüksek miktarda su tutucu özelliği de olduğu için cildin nemlenmesini sağlıyor. 2 ile 4 hafta arayla 3-4 seans uygulanan bu yöntemin ardından ciltte belirgin bir ışıldanma, doğal bir parlaklık, sarkan bölgelerde sıkılaşmayı ilk seanstan itibaren görülmektedir. Bu uygulamada da yaş aralığı yok. 20’li yaşlardan itibaren uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç