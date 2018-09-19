Millet Bahçesi'nde yağlı güreş heyecanı

Geleneksel DAĞDER Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 21 Eylül Cuma günü saat 17.00'da Atatürk Stadyumu Meydanı'nda (Millet Bahçesi) yapılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dobruca Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen ‘9. Geleneksel DAĞDER Yağlı Pehlivan Güreşleri' ile Bursa'nın unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yapacağını anlattı. Başkan Aktaş, Bursa'nın, farklı medeniyetlerin ve çok kültürlülüğün izlerini taşıyan nadir kentlerden olduğunu söyleyerek, “Bursa'nın bilinen ve varlığını sürdüren en eski sakinleri dağlılar, yani Yörük ve Türkmenlerdir. Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinden birinden olmak en kısa ifadeyle dağlı olmaktır. I. Murad dönemi dağ yöresinin altın çağını yaşadığı dönemdi” diyerek yörenin tarihi ve kültürel birikimini anlattı.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin dağ ilçeleri ile ilgili yatırımlarını hatırlatarak, “Bütünşehir uygulamasından sonra dağ yöresinde çalışmalar daha da hızlandı. Fizikî yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalarla da bu durumu destekliyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, Dağ-Der'in 1980'li yıllarda, dört dağ ilçesinin ileri gelenleri tarafından kurulduğunu hatırlatarak, “Bu tarihten itibaren Dağ-Der, gerek yörenin Bursa'da temsiliyetinde gerekse dağ yöremizin sorunlarının çözümünde önemli adımlar attı. Artık Bursa'mızın dağ yöresi eskisi gibi değil. Belediyemiz öncülüğünde, hükümetimizin hizmet anlayışı bugün dağ yöresinin en ücra köşelerine kadar ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, ayrım yapmadan tüm ilçelerimizin sorunlarıyla ilgileniyor, her ilçemizin sıkıntılarını elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan, geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıyan projelere destek veriyoruz” diye konuştu.

Millet Bahçesi'nde ilk organizasyon

Dağ-Der'in ‘Gelenekle Geleceğe' sloganıyla değerleri yaşatmaya çalıştığını anlatan Başkan Aktaş, “Ata sporumuz olan yağlı güreşi, Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da yaşatmak, güreşin gelişimine destek olmak ve gençlerimizi bu sporla tanıştırıp teşvik etmek istiyoruz. Güreşler Atatürk Stadyumu Meydanı'nda olacak. Dolayısıyla bu organizasyon ‘Millet Bahçesi'nde icra edilen ilk organizasyon olacak. 21 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek olan güreşler saat 17.00'de başlayacak ve aynı zamanda ilk gece güreş organizasyonu olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, Kırkpınar'da kemer almış ve derece yapmış 22 başpehlivanın katılacağı güreşlerde Osman Aynur, Hasan Tuna, Hamza Köseoğlu, Ünal Karaman, Şükrü Kazan, Faruk Akkoyun, Süleyman Aykırı, Ahmet Kavakçı, Mahmut Kavakçı, Ertuğrul Dağdeviren, Cengiz Zengin, Durmuş Altun, İsmail Erkal, İsmail Koç, Hüseyin Şahinal, Osman Özgün, Onur Şener, Mustafa Başdemir ve Ali Gökçen gibi önemli güreşçilerin mücadele edeceğini söyledi.

Güreşlerin minik ve baş olmak üzere 13 kategoride gerçekleşeceğini ve toplam 260 civarında pehlivanın yarışacağını anlatan Başkan Aktaş, “Yağlı güreşlerin önemli unsurlarından olan güreş cazgırlığını İznikli Pele Mehmet ile Pele Bülent yapacak. Yağlı güreşlerin bir diğer önemli unsuru olan davul zurna ekibi de Kırkpınar davul zurna ekibi olacak. Organizasyona Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi, Bursalı pehlivan İsmail Varol yardımcı olacak. Güreş ağası görevini Hakan Söğünmez'in icra edeceği güreşlere Bursa Müftümüzün duası ile başlanacak ve DAĞDER Mehter ekibinin konseri ile devam edilecek” açıklamasını yaptı.

DAĞDER Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya da konuşmasında, “Bir hemşehri, kültür ve yardımlaşma derneği olan DAĞDER'in spor anlamında bir değerin varlığını sürdürmesi hedefiyle 9 yıl önce başlatılan yağlı güreşler, bizim milli ve manevi sporumuzdur. Bu sporun yaşaması, yaşatılması ve gelecek nesillerle aktarılmasını hedefliyoruz” diyerek organizasyona destek veren Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de milli değerlerin gençlere ulaştırılması adına önemli bir organizasyon gerçekleştirileceğini ifade etti.