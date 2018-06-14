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14 Haziran 2018 11:54

Milletvekili adayı Ahmet Yelis, İnegöl mobilyacılarının dertlerini dinledi

AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, İnegöl’de bulunan mobilyacıları gezerek mobilya sektörü hakkında bilgi aldı.

Milletvekili adayı Ahmet Yelis, İnegöl mobilyacılarının dertlerini dinledi

14 Haziran 2018 11:54


Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, İnegöl’de mobilyacılarla bir araya geldi. Yelis, İnegöl’deki mobilya ihracatı hakkında bilgi alıp mobilyacıların sorunlarını da dinleyerek çözüm önerilerini sundu.


Ziyaret sırasında konuşan Yelis, "İş olacak ki aş olsun. Aş olmazsa gençlerimiz, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine girer. Üretim işin de aşın da başlangıcı. İnegöl’deki arkadaşlarımızın gayretleri bizi son derece mutlu ediyor. İnşallah Türkiye genelinde her sektörde, her alanda üretim daha fazla artacak. Zaten son verilerde Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 7,4 dünya rekorları seviyesinde. Hele eşdeğer ülkeler arasında mukayese edilemeyecek kadar yüksek çıktı. Biz bunun devamını İnegöl’ümüzdeki çalışkan üretici insanlarımızın gayretleriyle, olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde hem merkezi yönetimin yapmış olduğu üretime yönelik olan yeni teşvikler, yeni planlamalar, özellikle de Bursa’mıza yönelik olan çalışmaların artacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanımız Bursa’da katıldığı halk iftarında müjdelerini verdi. Dediler ki "Bursa almış olduğu yatırımlar, üretmiş olduğu üretim mallarıyla Türkiye’nin öncüsü, sürükleyicisi, dominantı olacak. Bursa ile birlikte ülkemiz daha fazla gelişmişlik kazanacak" dedi. Biz bunlara inanıyoruz sizlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




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