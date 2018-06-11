Milletvekili adayı Ahmet Yelis, Roman vatandaşlarla buluştu

Ailelerin sorun ve önerilerini dinleyen Yelis, Roman vatandaşlardan destek istedi.

Seçim çalışmaları kapsamında ev, ev, mahalle mahalle gezen Ak Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, Mimarsinan Mahallesinde Roman vatandaşlarla buluştu. Büyük ilgi ile karşılanan Yelis, yaptığı konuşmada "Roman vatandaşlarımızın hayatlarından duyduğu memnuniyet ve mutluluk ile her hangi bir konuda talepte bulunmak yerine ülkemizde istikrarın devamını istemeleri beni son derece etkiledi. Cumhur ittifakı; “azami müştereklerin”oluşturduğu tam bir ittifaktır. Millet ittifakı ise “itilafların” oluşturduğu beraberliktir. İtilaflardan ayrılık, kargaşa ve kaos çıkar. İttifaklardan ise güven, istikrar ve huzur çıkar. Cumhur ittifakı tam bir uyum içindeki “milli bir mutabakattır” dedi. Yaptığı açıklamanın ardından Yelis, Roman vatandaşlarla tek tek tokalaşarak semtten ayrıldı.