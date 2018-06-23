Milletvekili adayı Yelis, hemşehrilerinden destek istedi

Üyeler ile bir araya gelen Yelis, Kastamonu’lu hemşehrilerinden kendisini desteklemelerini istedi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarete katılanlar arasında Kastamonu BBP İl Başkanı Satılmış Külçe, Alperen Ocakları İl Başkanı Erhan Başer, KAS- FED yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Dernek Başkanı İsmail Tiftik yaptığı açıklamada, "AK Parti 2. Bölge Milletvekili Ahmet Yelis’e başarılar diliyorum. İnşallah bir Kastamonulu olarak adayımız Ahmet Yelis’i mecliste görmek istiyoruz" diye konuştu.

Üyeler ile bir araya gelen AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis yaptığı açıklamalarda, "Kastamonulu hemşehrilerimin oylarına talibim. Seçildiğim takdirde tüm Bursalıların olduğu gibi aynı zamanda Kastamonuluların da meclisteki sesi ve temsilcisi olacağım" dedi.