Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 09:30

Milletvekili adayı Yelis, hemşehrilerinden destek istedi

AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

Milletvekili adayı Yelis, hemşehrilerinden destek istedi

23 Haziran 2018 09:30

Üyeler ile bir araya gelen Yelis, Kastamonu’lu hemşehrilerinden kendisini desteklemelerini istedi.


Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarete katılanlar arasında Kastamonu BBP İl Başkanı Satılmış Külçe, Alperen Ocakları İl Başkanı Erhan Başer, KAS- FED yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.


Dernek Başkanı İsmail Tiftik yaptığı açıklamada, "AK Parti 2. Bölge Milletvekili Ahmet Yelis’e başarılar diliyorum. İnşallah bir Kastamonulu olarak adayımız Ahmet Yelis’i mecliste görmek istiyoruz" diye konuştu.


Üyeler ile bir araya gelen AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis yaptığı açıklamalarda, "Kastamonulu hemşehrilerimin oylarına talibim. Seçildiğim takdirde tüm Bursalıların olduğu gibi aynı zamanda Kastamonuluların da meclisteki sesi ve temsilcisi olacağım" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç