Milletvekili Kılıç: "Amacımız Bursa'ya hizmet etmek"

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılan Vekil Kılıç, “Bursa'yı daha kaliteli ve yaşanabilir bir şehir yapmak ortak gayemiz olmalı” dedi.

Temaslarına Bursa Servis Araçları İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası ziyaretiyle başlayan Ahmet Kılıç, sonrasında AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Tuncay Kiraz ile beraber, Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Temasları sırasında Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılan Kılıç, Kent Konseylerinin Türkiye için önemli bir model olduğunu belirterek, bu modeli en iyi uygulayan örnek şehirlerden birinin de Bursa olduğun söyledi.

Bursa'nın dünyada tanınan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bursa, önemli değerlere olan, tarihi ve kültürel zenginlikleri içinde barındıran büyük bir şehir. Amacımız şehrimize hizmet etmek ve bu fırsata sahip olduğumuz için de mutluluk duyuyoruz. Beraberce Bursa'yı daha kaliteli ve yaşabilir bir şehir haline getirmek ortak gayemiz olmalı.Elele verip şehrimizi marka kentler arasında yukarılara çıkarmalıyız” diye konuştu.

"Yarınlara dair hedefler belirlemeliyiz"

Kılıç, "Şehrimiz sanayisiyle, tarımıyla, tarihsel ve kültürel yapısıyla bir bütün. Bu bütünün hepsini bir arada tutarak, yarınlara dair hedefler belirlemeli, bu hedefler doğrultusunda hareket etmeliyiz. Biz de Bursa milletvekilleri olarak şehrimize fayda sağlamak için tüm gayretimizi göstereceğiz" dedi.

Son olarak Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ziyaret eden Ahmet Kılıç engelli basketbolcularla bir araya gelerek, onların istek ve taleplerini dinledi.