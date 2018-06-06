Milletvekili Müfit Aydın:

UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Cumalıkızık Köyü’nde restorasyon çalışmaları tamamlanan Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgedeki yapıların açılış törenine katılan Aydın, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi. Aydın daha sonra Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz’ın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Türkiye’de yıllar boyunca düşmanlık oluşturulmak istenildiğinin altını çizen Aydın, “1071’den beri Türkü, Kürdü, Lazı, Alevisi, Sünnisi bu topraklarda kardeşlik içerisinde yaşıyor. Çanakkale’ye gidin, tüm şehitlerimiz yan yana yatıyor. Bu şer odakları, ülkemizdeki istikrarı, birlik beraberliği bozmak için her şeyi denedi. 17-25 Aralık olayları, Gezi eylemleri, hain 15 Temmuz darbe girişimini yaptılar. Halkın vergileriyle alınan silahlarla, tanklarla, helikopterlerle halkın üstüne ateş açtılar. Fakat öyle bir Cumhurbaşkanımız, öyle bir halk irademiz var ki bu alçak girişimlerin hiç birine izin vermedi” ifadelerini kullandı.

"Halkımız her seçimden bizi daha da güçlü çıkardı”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin şahlanışı olacağını söyleyen Aydın, “Halkımızın 16 senedir gösterdiği istikrar iradesi sayesinde, iç ve dış mihrakların saldırılarına karşı koyabildik. Halkımız her seçimde bizi bir önceki seçimden daha güçlü hale getirdi ve 24 Haziran’daki seçim ülkemiz için bir kırılma noktası olacak. Halkımızın da desteğiyle seçimden sonra daha da güçlü Türkiye ortaya çıkacak ve hak ettiği güce kavuşacak” diye konuştu.

Geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye’nin ilerlemesinin daha da hızlanacağına değinen Aydın, “Artık daha hızlı karar alıp ve uygulayan bir hükümetimiz olacak, milletvekillerimiz halkın sıkıntısını, derdini gördüğünde gidip kanun teklifi verme imkanına sahip olacak ama bunun için meclisin ve Cumhurbaşkanının birbirine entegre olarak çalışması lazım. Bu yüzden güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü meclis diyoruz. Bu konuda halkımızın bize olan desteğine inanıyoruz” dedi.

Heyet sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği halk iftarına katıldı, Aydın’ın Kestel temasları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.