Milletvekili Şahin: “Hep beraber tarih yazalım”

24 Haziran seçimlerinde Bursa 2. Bölgeden AK Parti Bursa Milletvekili adayı olan İnegöllü üç adaya, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’den destek geldi. Adaylara çiçek takdim ederek başarılar dileyen Hüseyin Şahin, her zaman partinin emrinde olduğunu söyledi.

Parti binasında düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Parti Bursa Milletvekili adayları Av. Vildan Yılmaz Gürel, Burcu Yaran ve İsmail Özkan, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile Milletvekili aday adayları katıldı.

Bu dönem yeniden aday olmayan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, büyük coşku ve heyecanla yola çıktıklarını belirterek, "Bu kutlu yolda 12 Haziran 2011 seçimlerinde İnegöllü hemşerilerimizin yüzde 66,2 oy desteğiyle AK Partimizi üçüncü kez iktidara taşımıştık. Çok güçlü destekti. Bu destek bize çok şey emrediyordu. İnegöl’de yaşayan üç kişiden iki kişinin desteğini aldık. Biz bu emri aldık ve başımızın üstüne koyduk. Güçlü yapı oluşturarak, İnegöl’ün ihtiyaçlarını tespit ettik. Şehrimize birçok kamu imkanını kazandırdık. Türkiye’nin en büyük, en güzel ve en temiz Palyatif Yoğun Bakımını İnegöl’e kazandırdık. İnegöl’ü hizmetlerle taçlandırdık. Okullaşmada Bursa’nın en başarılı ilçesi İnegöl. Eğitimdeki ihtiyaçları giderdik. Yapılan bütün hizmetleri ilçe teşkilatımızla birlikte yaptık. Bunların hiçbirini tek başıma yapmadım, hep beraber yaptık. Arkadaşlarım benim hep yanımda oldular, bu işe sahip çıktılar. Bize ihtiyaç duyulan her yerde, her zaman olmaya çalıştık. Bize hemşerilerimiz emir verdi, bizde bu emirleri yerine getirdik. Bu emirleri yerine getirdiğimiz için bize güvendi, güvenini de sandıkta tescilledi. AK Parti ailesi güç birliği içerisinde, birbirini seviyor ve kenetleniyor” dedi.

"Gelin hep beraber tarih yazalım"

Şahin, devlette devamlılılığın esas olduğunu kaydederek, "24 Haziran’da yeni bir seçime gidiyoruz. 16 Nisan referandumuyla kabul ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ilk kez uygulayacağız. Seçimler aziz milletimizin takdiriyle öne alındı. 24 Haziran’da inşallah ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanını direk seçeceğiz ve onun hükümet kurmasına imkan vereceğiz. Önümüze iki pusula gelecek. Biriyle Cumhurbaşkanını ve hükümeti, diğeriyle de parlamentoyu seçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimi etle kemik gibi birbirinden ayrılmaz. Cumhurbaşkanımıza olan güveni sandıkta tescil ederken, parlamentoda onun partisine olan güveni de tasdik etmemiz gerekiyor. "Çünkü verilmeye çalışılan ekonomik ayara da dur" diyelim, hep beraber güçlü bir cevap verelim. Şimdi birlik olma zamanı. Cumhurbaşkanı ve parlamentoyu güçlü bir şekilde, seçme zamanı. Tarihin kırıldığı anları yaşayacağız. Bizim tek bir arzumuz var; bu tarihin kırıldığı an ve zamanı millet lehine çevirelim. Hep birlikte daha çok çalışalım. Bizde imkan ve kabiliyet var. Bunu hep beraber dosta ve düşmana gösterelim. Üzerimizde ağır bir sorumluluk var. Gelin hep beraber tarih yazalım. Bizim bir davamız, bu da güçlü Türkiye davamız. Biz üzerimize düşeni Allah’ın izniyle yapacağız. Türkiye’nin AK Partiye ihtiyacı var diyeceğiz. Bizler buna hep birlikte karşılık vereceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bana düşen görev ne varsa yapmaya hazırım. Milletvekili adayı arkadaşlarımıza çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Biz güzelliklerin partisiyiz” diye konuştu.