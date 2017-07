Milletvekili Şahin: “Spora ciddi desteğimiz var”

Kurtuluşspor Başkanı Talha Öziş, "BAL Ligi’nde de ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin ise, spora her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın spor yapabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri kompleksler yapıldı. Bunda her kesimin emeği var. Spor ortak bir kültür, bunu hep birlikte yaşatmamız gerekiyor. Bugünde Kurtuluşspor’a BAL Ligi’nde her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah gelecek sezon başarılı bir şekilde tamamlanır. Kurtuluşspor’un İnegöl’ü en güzel şekilde temsil etmesini diliyorum” dedi.

Hüseyin Şahin, “Öyle gençlik merkezleri yapıyoruz ki, içinde her şey var. Büyük bir spor kompleksi içinde gençler geldiğinde bütün sporları yapabilecekler. Bununla ilgili ciddi emek sarf ediyoruz. İl ve ilçe yönetimleri olarak, belediye başkanlarımızla birlikte spora çok ciddi desteğimiz var. Bu spor kültürünü hep beraber yaşatmamız gerekiyor. Bursa’mıza daha iyi tesislerde kazandıracağız” dedi.