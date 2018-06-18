"Milli bekanın sigortası MHP’dir"

Bölge Milletvekili adayı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Partimiz; ülkemizi ve milletimizi güvenli bir geleceğe taşımaya kararlıdır. Yeni hükümet sistemi millî bekanın sigortası, husumet ve hıyanete karşı güvencedir” dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hidayet Vahapoğlu, partisinin 2. bölge milletvekili adayı Avukat Edibe Bilge Arıcıoğlu ile birlikte Değirmenönü Erzurumlular Derneği’ni ziyaret etti ve seçim bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleriyle buluştu. Erzurumlular Derneği’nde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Vahapoğlu ile Arıcıoğlu, MHP’nin tek amacının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, “Türk milletinin köklü devlet geleneğini, tarihî ve kültürel birikimini, millî ve manevî değerlerini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir yönetim yapısı tesis edilerek geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşa etmek” olduğuna vurgu yaptı.

"Bedeli ne olursa olsun"

“Güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar gayeleri yeni sistemin ana omurgasıdır” diyen Mustafa Hidayet Vahapoğlu, şunları kaydetti:

“MHP, Türk siyasetinde yerini aldığı günden bu yana şartlar ne olursa olsun ‘önce ülkem ve milletim’ düsturuyla, Türkiye’nin millî varlığına ve tarihî misyonuna sahip çıkmıştır. Nasıl ki 15 Temmuz sonrası süreçte Türk milletinin varoluş mücadelesinde en ön safta yerini almış, siyasî uzlaşının en güzel örneğini hayata geçirerek millî sorumluluk anlayışının gereğini yerine getirmiş ise bundan sonra da bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadele etmeye ve millet varlığına sahip çıkmaya devam edecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, ‘devlet ebed müddet, millet ebed müddet’ ülküsünün, ‘İ’lâ-yı Kelimetullah’ davasının yılmaz, yıkılmaz, ele geçirilmez siyasî burcudur. ‘Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek dil’ anlayışını hâkim kılma ve yaşatma iradesi; ahlâk, mukaddesat ve Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşa etme hareketi, millî birlik ve kardeşlikte uzlaşmaya açılan siyaset penceresidir. Özetle partimiz ülkemizi ve milletimizi güvenli bir geleceğe taşımaya kararlıdır. Yeni hükümet sistemi ve MHP; millî bekanın sigortası, husumet ve hıyanete karşı güvencedir.”

Denetim ve değerlendirme

Bu arada, bölge adayları son haftaya girilirken propaganda çalışmalarına hız verdi. Milletvekili adaylardan Tevfik Topçu, Yıldırım’ın Uludağ yamaçlarındaki mahallelerinde çeşitli ev, kahve ve dernek ziyaretleri gerçekleştirdi. Gittiği her yerde büyük ilgi ve coşkuyla karşılanan Milletvekili adayı Tevfik Topçu, “İnanıyoruz ki tüm gelişmelerin şahidi olan aziz milletimiz izanıyla, irfanıyla ve ferasetiyle bunların ayırdını yapacak ve Milliyetçi Hareket’e hak ettiği güçlü desteği verecektir. Partimiz, milletimizin maruz kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi ve topyekûn kalkınmanın sağlanması için gerek hükümet tasarruflarının denetlenmesi ve değerlendirilmesinde gerekse parlamento faaliyetlerinde dün olduğu gibi bundan sonrada üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir” dedi.