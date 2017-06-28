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28 Haziran 2017 11:49

Milli eğitimde FETÖ soruşturması

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, haklarında kapatma kararı olduğu halde herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edilen FETÖ dershaneleri ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından inceleme başlatıldı.

Milli eğitimde FETÖ soruşturması

28 Haziran 2017 11:49


İki müfettiş tarafından yürütülen soruşturmada, ilçede faaliyet gösteren okullara kimlerin göz yumduğu, neden işlem yapılmadığı araştırılıyor. Valilikten gelen kapatma kararının 15 Temmuz dönemine kadar neden uygulanmadığı da araştırılıyor. İlk incelemeler sonrası konuyla alakalı çeşitli mercilerden bilgiler alan müfettişler, ruhsatsız çalışmasına göz yumanlarla alakalı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir idari soruşturma açılıp açılmadığını da inceleyecek.


Gemlik’in en merkezî caddelerinde olan iki dershanenin ruhsatsız çalışmasına rağmen fark edilememesi merak konusu olmuştu. 15 Temmuz’un hemen akabinde mühürlenen dershanelerin kadrosunda olan önemli sayıda eğitimci FETÖ / PDY üyesi olmaktan tutuklandı veya gözaltına alındı. 15 Temmuz’dan 3 ay kadar önce Bursa Valiliği tarafından ruhsatsız dershanelerin kapatılması konusunda Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı yazıldığı öğrenildi.


Öte yandan bir çok veli, 2016 yılı içerisinde FETÖ’ye yakın olduğu bilinen kurumların afişlerinin pek çok okula asıldığını öne sürdü. Ruhsatsız FETÖ dershanelerinin bu okullarda ücretsiz deneme sınavı yaptı da iddialar arasında. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan şikayet üzerine müfettişlerin Gemlik’e geldiği öğrenildi.




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