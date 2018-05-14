Milli Ekonomi Kanalı tescil edildi

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof.Dr.Habip Asan’ın onayıyla ‘’ MEK Milli Ekonomi Kanalı ’’ adını 38 ve 41 nolu marka sınıflarından tescil edildi. Sancaktar Medya’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Bugün TV’yi satın alıp bünyesine katıp Marka Tescil Belgesinin alınmasının ardından Kanal, önümüzdeki günlerde Milli Ekonomi Kanalı (MEK TV) adı altında yayın hayatına başlayacak.

Milli Ekonomi Kanalı, ülke ekonomisinin olumlu yönde geliştiğini ekranlarda gösterecek.

“Yerli ve Milli Üretim”

Türkiye ekonomisinin güçlü olması için yerli üretiminin önemsenmesi gerektiğini söyleyen Sancaktar Medya Yönetim Kurulu başkanı Muhammed Tayyar Türkeş, medya olarak yerli ve milli ekonominin ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Muhammed Tayyar Türkeş , “Bu ülkenin kurtuluşu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet yaşaması için yerli ekonomiye ağırlık verilmesi lazım. Ekonomimizin güçlü olması ve dışa bağımlılığın azalması için yerli üretim mutlaka önemsenmeli. Bu ülke yerli üretmeli, yerli üretime önem verilmeli. Yerli ürünlerle beraber sanayi hamlesini gerçekleştirmeliyiz. Sancaktar Medya olarak bu konuya özellikle ilgi gösteriyoruz. Bu ülkenin daha güçlü olması için yerli ekonominin kalkınması için sanayimizin gelişmesi için yerli ekonomiyi ön plana alacak ve yerli ekonomiyle ilgili söylemleri, eylemleri organize edecek. Milli Ekonomi Kanalı, Türkiye’yi dünyaya en doğru şekilde duyuracak” dedi.