Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:38

Milli güreşçiler Karacabey’de öğrencilerle buluştu

Milli güreşçiler Karacabey’de öğrencilerle buluştu

06 Ocak 2017 15:38

Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonu Salih Erinç ve güreşte dünya şampiyonluğu bulunan Savaş Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün daveti üzerine Karacabey’de sporcu öğrencilerle buluştu.
Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile beraber organize edilen program öncesi, Milli Güreşçiler Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamından ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılan güreşçilere öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Recep Kara, güreşte usta-çırak ilişkisinin önemine değinerek, "Osmanlı’nın, 655 yıldır Rumeli’ye seferleri esnasında ilk yapmış olduğu, Edirne’de gerçekleşen tarihi Kırkpınar güreşlerinde 2016 başpehlivanı oldum. Birkaç sene daha güreşip yaşım ilerlediği için tadında bırakacağım" dedi.
Kara, spora yatkın olan öğrencilere öğütlerde bulunarak, "Biz de sizin gibiydik. İsterseniz, inanırsanız, yapamayacağınız bir şey yok. Ağabeyiniz olarak sizlere nasihatim şudur, önünüze hedefler koyun. Hedefi olmayan, planı olmayan insanlar, planı olan insanların planlarına dahil olurlar" diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ise, "Ülkemizin bu değerli yıldızlarını Karacabey’de ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Yoğun kamp programlarına rağmen davetimize icabet eden milli sporcularımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yapılan söyleşinin ardından, milli sporcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
-1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç