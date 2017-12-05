Milli kaleciden en anlamlı kurtarış

Olay, Şubat ayında Bursaspor’un Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olduğu maç sonunda yaşandı. Deplasmandan dönen takım otobüsünün Osmangazi Köprüsü çıkışındaki gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, ellerinde sopalarla otobüse girerek futbolculara saldırmaya başladı. Takımdaki bazı futbolcuların darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin’in de aldığı darbeler sonucu yüzünde morluklar oluştu. Kendisine saldıran taraftarlar hakkında şikayette bulunan Harun Tekin, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları affedip şikayetini geri aldı.

Orhangazi Adliyesi’ne gelen Harun Tekin, Cumhuriyet Savcılığı’na giderek taraftarlarla ilgili şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursaspor Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Özgür Alpaslan Sümer, “Geçmiş tarihte Bursasporlu bir taraftarımızla tatsız bir olay yaşanmıştı. Onunla ilgili topçumuzu aldık. İlgili mahkemeye beyanını verdik, şikayetten vazgeçtik. Taraftarımızla olan problemimiz çözülmüştü. Şimdi gerekli resmi işlemlerimizi yaptık, dönüyoruz. Şikayetini geri almayan en son Harun kalmıştı, o da şikayetini geri aldı” dedi.