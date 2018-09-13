Milli mücadelenin iki kahramanı

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü münasebetiyle Kent Müzesi'nde “Milli Mücadele'nin iki kahramanı” köşesi oluşturuldu.

Sergiye konu olan kahramanlardan biri Kazım Tuzcuoğlu. Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'e ilk giren süvari alayının Bursalı komutanı. Bursa'nın köklü ailelerinden birinin oğlu olarak 1886 yılında doğan, Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3. Ordu emrine atanan Yarbay Tuzcuoğlu, milli mücadeleye katıldı ve Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'e ilk giren süvari alayının başında yer aldı.

Milli mücadelenin iki kahramanını ölümsüzleştiren anı köşesinde yer alan ikinci kahraman ise Şükrü Naili Paşa. Komutasındaki birliklerle 10 Eylül 1922'de Bursa'ya giren Şükrü Naili Paşa, 2 yıl 2 ay 2 gün süren Yunan işgaline son veren komutan olarak tarihe geçti. Bu iki milli mücadele kahramanının hayatlarının fotoğraf, gazete haberleri ve döneme ait eşyalarla anlatıldığı anı köşesinde dikkat çeken unsurlardan biri de elle dikilen Türk bayrağı. ‘Yeşil Bursa al sancağına kavuştu' başlığı altında sergilenen bayrağın hikâyesi ise şöyle:

“Bursa, 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren uzun mücadelenin ardından 10 Eylül 1922 gecesi Yunan işgalinden kurtuldu ve bu haber Ankara'ya: ‘Yeşil Bursa Al Sancağına Kavuştu' yazılı kısa bir telgrafla bildirildi. Bu haberi alan Bursa halkı zaferle dönen Türk birliklerini karşılamak üzere sokaklara döküldü. Bursa Defterdarlığı'nda katiplik yapan Hasan Işın da eşi Şerife Hanım'dan bir bayrak dikmesini istedi. Şerife Işın tüm imkansızlıklara rağmen o gece hiç uyumadı ve kırmızı kumaş üzerine nakşettiği ay yıldızlı bayrağı 11 Eylül 1922 sabahı evine asarak muzaffer Türk ordusunu karşıladı.” Bundan 96 yıl önce dikilen ve Şerife Işın'ın torunu Hürol Işın tarafından Bursa Kent Müzesi'ne bağışlanan o bayrak da dönemin milli duygularının yansıtılması bakımından büyük önem taşıyor.

Ruhları şad olsun

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yakın tarihine ışık tutan Kent Müzesi'ndeki

anı köşesini dikkatle inceledi. Özellikle kentlilik bilinci açısından önemli çalışmalara imza atan Bursa Kent Müzesi'nin yine önemli bir konuyu ele aldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Cenab-ı Hak bu şehre ve bu şehirde yaşayanlara böyle günleri bir daha yaşatmasın” dedi.