Milli sporcu, Rusya’da ödül olarak aldığı doları bozdurdu

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova Grand Prix’sinde bronz madalya elde eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, ödül olarak aldığı bin 500 dolarını ayağının tozuyla geldiği Bursa’da döviz bürosuna giderek bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısına uyan milli sporcu İlgün, diğer sporculara da örnek olmasını istedi.

"Yastık altında dolarlarınızı biriktirmeyin, hepsini bozdurun"

Amacının milli değerleri en iyi şekilde ortaya koymak olduğunu ifade eden İlgün, "Büyükler Dünya İkincisi, Dünya Şampiyonu, Avrupa ikinciliğim var. İki gün önce Rusya’da yapılan Grand Prix’sinde üçüncü oldum. Orada ödül olarak dolar verildi. Biz de buraya gelip, ülkemize olan görevimizi yerine getirmek için bozdurduk. Zaten bizim amacımız İstiklal Marşı’mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve milli değerlerimizi en iyi şekilde ortaya koymak. Bu da bizim görevimiz. Buradan tüm sporcu kardeşlerimize sesleniyorum. Yastık altında dolarlarınızı biriktirmeyin, hepsini bozdurun, Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin yanında olduğunuzu gösterin. Cumhurbaşkanımız ‘milli paramızı kullanın’ dediğinden beri hiçbir şekilde döviz kullanmıyorduk. Ödülümüz yeni verildi, daha dün aldık. Biz de bugün geldik, ayağımızın tozuyla döviz bürosunda bozdurduk” dedi.

"Milli bir duruş sergilemesi bizim açımızdan da mutlu edici"

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün’ün önemli bir adım attığına dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin ise, “Zaten ay-yıldızlı bayrağımızı birçok kez dalgalandırmış, milli değerlerimizi taşıyan bir sporcumuz. Böyle almış olduğu bin 500 dolarlık ödülünü burada bozdurup, böyle zor bir günde örnek ve milli bir duruş sergilemesi bizim açımızdan da son derece mutlu edici. Demek ki Türkiye’nin geleceği milli değerlerine sahip çıkacak, başarılı şampiyonların elinde" diye konuştu.

Milli sporcunun antrenörü Fikret Timuçin de, “Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız. Kesinlikle milli bir parayla ve milli sporcularımızla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yürüsün, biz arkasındayız” şeklinde konuştu.