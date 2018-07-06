Milli Takıma girmek için kulaç atacaklar

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kısa Kulvar Seçmeleri, Bursa’da düzenlendi. Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen seçmelere Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden yaklaşık 120 sporcu katıldı. Osmangazi Belediyespor’dan 35 sporcunun yer aldığı seçmeler, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 100 karışık, 200 karışık, 800 serbest, kelebek, sırt ve kurbağa kategorilerinde oluşan seçmelerde, Osmangazi Belediyespor’dan 20 sporcu barajı geçmeyi başardı. Aldıkları sonuçtan oldukça mutluluk duyduklarını belirten Osmangazili sporcular 11-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde kulaç atacak.

Son dönemde yüzme branşında büyük bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm sporcuları ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.