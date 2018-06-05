Milli Takım’da Osmangazi damgası

Romanya’da düzenlenecek Dörtlü Hazırlık Turnuvası’nda mücadele edecek U18 Yıldız Milli Takım kadrosunda yer alan Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı sporcularından İrem Erzurumluoğlu ay-yıldızlı ekibin kampı için Edirne’ye davet edildi. 17-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yoğun kamp programından sonra Romanya’ya konuk olacak yıldız milli takımı, 22-24 Haziran tarihleri arasında Avusturya ve Karadağ’ın katılacağı özel turnuvada kıyasıya ter dökecek. Orta oyun kurucu mevkiinde oynayacak Osmangazili hentbolcu Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Bunun yanı sıra milli takımlara oyuncu kazandırmaya devam eden Osmangazi Belediyespor, A Milli, Genç Milli ve Yıldız Milli takımlarından sonra Kadın Genç Milli Plaj Hentbol Takımı’na sağ oyun kurucu mevkiinde oynayan Betül Osmanoğlu’nu gönderiyor. 12-28 Haziran tarihleri arasında Muğla’da gerçekleşecek kampta hazırlıklarını sürdürecek ekip, 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde U18 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası için Karadağ’a hareket edecek.