Mimar Sinan Camii Çamlıca'da yükselecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çamlıca Mahallesi'nde temeli atılan Mimar Sinan Camii'nin tamamlandığında bölgeye değer katan bir eser olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimar Sinan Camii'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, camilerin sosyal alanlar olduğunu belirterek, “Bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Cami ve Kur'an kursu denince herkes hassasiyetle yaklaşıyor, çorbada tuzu olsun istiyor. Camiler bu memleketin bağımsızlığının, birliğinin, beraberliğinin timsalidir” dedi.

Camilerin 7 / 24 yaşayan mekanlar olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, vatandaşların camilerde dini eğitimlere ve çeşitli konferanslara katılabildiklerini de hatırlatarak, “Camilerimiz inancımızın önemli sembollerindendir. Camiler, ibadethane kimliğinin yanında hem bir eğitim kurumu hem de sosyal faaliyetlerin de merkezidir. Artık camilerimiz, sosyal alanlardan eğitim imkânlarına, toplantı salonlarına kadar çağın gerektirdiği tüm donanımlarla birlikte inşa ediliyor. Çamlıca'da 7 dönüm üzerinde 1000 metrekarelik alana konuşlandırılan 2000 kişilik Mimar Sinan Camii, tamamlandığında etrafına ışık saçacak ve bölgeye ciddi bir değer katacak. Böyle bir çalışmada bizim de tuzumuzun olması sevindirici” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Mimar Sinan Cami'nin, Kur'an kursu, konferans salonu, kreş, millet bahçesi ve otopark düzenlemeleri ile de önemli bir mekân olacağını söyledi.

AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de hayırseverlerin de katkılarıyla temel atma aşamasına getirilen cami için gereken desteği vereceklerini belirtti. Nilüfer Müftüsü Mehmet Öztürk de caminin yapım sürecini anlattı. Caminin temeli ise dualarla atıldı.