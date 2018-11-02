Mimar Sinan öğrencileri Misi'yi inceledi

Nilüfer'in Misi Mahallesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Nilüfer'in tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Misi Mahallesi, üniversiteli öğrencilere de örnek oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri, 2018 yılı Mart ayında başladıkları atölye çalışmalarını tamamladı. Misi'yi, bölgesel, ticari, sosyo ekonomik ilişkiler, ulaşım, tarihi doku, sosyal doku yönleriyle ele alan öğrenciler, tamamladıkları çalışmaları rapor haline getirdi. Tamamlanan çalışmalar sonunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Özaydın yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Misi'nin çok özel bir yer olduğunu ve çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade eden Gülşen Özaydın, “Misi'de hem özgün kent yerleşke dokusunu hem de içinde bulunduğu doğal çevreyi, yaşayanların sosyo-ekonomik özelliklerini anlamaya yönelik bir çalışma yaptık. Bunun için hem alan çalışmaları kurumlardan bilgi toplama, yaşayanlarla anket yapma, yerinde binalara girip röleveler çıkararak yapıyı, bölgeyi anlamaya çalıştık. Buradaki amacımız bir planlama öğrencisinin daha başlangıçta bir kenti planlamadan önce oradaki özgün varlıkların yani kendi gerçekliğinin farkına varmasını sağlamaktı. Bunun için çok katmanlı çalışıyoruz. Çalışmalarımızda tarihe de bakıyoruz, geleceğe de bakıyoruz. Ama geleceğe bakarken mevcudu ve geçmişteki oluşumları bilmemiz gerekiyor. Bizim için güzel bir çalışma oldu. Nilüfer Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Gülşen Özaydın, çalışmalar neticesinde hazırlanan raporu da Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan'a verdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan da Prof. Dr. Gülşen Özaydın ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrenciler de çeşitli başlıklarda çalışmaları hakkında teknik sunum yaptı. İlk atölye çalışmasını Misi'de yaptıklarını vurgulayan öğrenciler, gelecek çalışmalarında da bölgenin temel oluşturacağını söyledi.