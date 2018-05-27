Mimarsinan kapalı Pazar yerine gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi’ne kazandıracağı kapalı pazar yerinde inşaat seviyesi yüzde 65’e ulaştı. 4 bin 93 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden Mimarsinan kapalı pazar yerinde 176 pazar tezgâhı ve otopark alanı bulunacak. Kapalı pazar alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacak çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli tuvaletleri ve mescit bulunacak.

İhtiyaca uygun tasarımlar

Plansız yapılaşmanın yerini modern ve güvenli konutların alacağı kentsel dönüşümde sosyal ortak kullanım alanlarının da önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Pazar alanları, en az yeşil alanlar, parklar, ticari alanlar ve spor alanları kadar şehrin bütünlüğünü sağlayan önemli mekanlardandır. Mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan yaşam alanına, sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihi mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yıldırım’ı ideal ve yaşanabilir bir şehir yapmanın temeli insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermekle mümkün” dedi.

Mahallelerin değeri artıyor

Sosyal alanların çoğalmasıyla birlikte Yıldırım’da yaşayan vatandaşların refah seviyesinde de yükseliş olduğunun altını çizen Başkan Edebali, “İlçemize kazandırdığımız ve yapımına devam ettiğimiz kapalı pazar yerleri sayesinde hemşehrilerimize rahat, temiz ve sağlıklı koşullarda alış veriş imkânı sağlıyoruz. Hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet verecek Mimarsinan kapalı pazar yeri özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu sayede hem bölge insanımıza rahat nefes aldıracağız hem de sosyal hayattaki değişimi gerçekleştirerek mahallemizin değerini artıracağız. Kentsel dönüşüm ile çehresi değişecek şehrimiz, sadece konutlarıyla değil sosyal yaşam alanlarıyla da vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.