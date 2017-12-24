Mimarsinan modern pazar yerinde geri sayım sürüyor

Hızla yükselen inşaat seviyesi yüzde 30’a ulaştı.

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap verecek spor tesisi, aile hekimliği, park ve yeşil alanların yanı sıra kapalı modern pazar alanlarını da ilçeye kazandırıyor. 4 bin 93 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden Mimarsinan Kapalı Pazar Yeri’nde 176 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunacak. Kapalı pazar alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulucak çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazar kurulmadığı günlerde ise otopark olarak kullanılacak. Tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli wcleri ve mescit bulunacak.

Yıldırım’ın değeri artıyor

Vatandaşların yaşam kalitesindeki artışın fiziki dönüşümün yanı sıra sosyal alanlarda yapılacak değişimlerle de destekleneceğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sosyal dönüşümü en az fiziki dönüşüm kadar önemli görüyoruz. Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşüm hamlesini yürütürken bunu yalnızca konutları yenileyerek yaparsak insanlarımız sadece yeni evlerde yaşama imkanı bulur. Biz dönüşümü yaparken parklarla, spor alanlarıyla, yeşil alanlarla, sağlık alanlarıyla, okullarla, ticari alanlarla ve modern pazar yerleri gibi sosyal yapılarla destekleyerek şehrimizin değerini artırıyoruz” dedi.

Çok amaçlı kullanıma sahip

Sosyal alanların çoğalmasıyla birlikte Yıldırım’da yaşayan vatandaşların refah seviyesinde de yükseliş olacağının altını çizen Başkan Edebali, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında sosyal alanları ilçemize kazandırırken, kapalı modern pazar yerlerini şehrimizin birçok noktasında oluşturuyoruz. Hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet verecek Mimarsinan Kapalı Pazaryeri özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.