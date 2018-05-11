Minareliçavuş Mahallesi’ne aile sağlığı merkezi

Başkan Mustafa Bozbey, merkezin 15 bin vatandaşa hizmet vereceğini belirtti.

Nilüfer Belediyesi, Minareliçavuş Mahallesi’nde, Şen Aile Sağlığı Merkezi’ni vatandaşların hizmetine sundu. Başkan Burada karavanı ile makamını bu hafta Minareliçavuş Mahallesi’ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, buradaki çalışmalarına başlamadan önce, hayırsever iş adamı Metin Şen’in desteğiyle yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına katıldı.

Bursa İl Halk Sağlığı Başkanı Dr. Esma Kusan, Minareliçavuş Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamil Yıldız ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde, Başkan Bozbey, halk sağlığının önemine dikkat çekti. Mustafa Bozbey, “Biz birinci basamak sağlık hizmetini çok doğru bulan bir kurumuz. Yıllar önce Uludağ Üniversitesi ile birlikte Halk Sağlığı projesini başlatmıştık ve aile hekimliği sistemiyle birlikte bu projemiz son bulmuştu. Yeni uygulamalarla birlikte halk sağlığı sistemine doğru gidiş görüyoruz. Bunu da mutlulukla karşılıyoruz. Gelişmiş ülkelerde aile hekimliği ve halk sağlığı son derece mühim. Burada hedef, hastalık öncesi tedbir esasına dayalı bir sistem. Bizim sağlığımızı etkileyen birçok sebep var. Bunların tamamını halk sağlığı yönetim sistemi bir araya getiriyor ve insanların daha sağlıklı ve bilgili olarak sağlıklı bir ömür sürebilmeleri için bunları sizlerle paylaşıyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi Şen Aile Sağlığı Merkezi’nin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilecek şekilde tasarlandığını belirten Bozbey, “Maksadımız, içinde eğitimin ve diğer branşların olacağı, hekimlerimizin gelen mahalle halkına en iyi hizmeti verebileceği, bunun yanında da onların sağlığını koruyacak olan diğer unsurları onlarla paylaştığı ortamı hazırlamaktı. Bu yapıların bir kısmını hayırseverlerle birlikte yapıyoruz. Bu binanın yapılmasında büyük emeği olan Metin Şen’e de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Minareliçavuş Mahallesi’nin nüfusunun Nilüfer ortalamasının üzerinde arttığını belirten Başkan Bozbey, “Mahallemizin nüfusu, 2017 yılında yaklaşık yüzde 16 civarında, yani 4 bin 600 kişi artmış. Civar mahallelerimizi de düşündüğümüzde, bu merkez 15 bin vatandaşımıza hizmet edecek bir şekilde oluşturulmuştur” dedi.

Açılışın ardından mahalle meydanında esnafa hayırlı işler dileyen Mustafa Bozbey, Başkan Burada karavanına geçerek, vatandaşların talep ve dertlerini dinledi. Bozbey, Minareliçavuş Muhtarı Mehmet Kamil Yıldız’la görüştü. Muhtar Yıldız, Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek, mahallede yer alan pazar yerinin üzerinin kapatılması talebinde bulundu.

Muhtar Yıldız’ın talebi üzerine Başkan Bozbey, “Pazar yerinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Ancak bunu yapmadan önce mahallenin gelişmişliğine ve nüfus projeksiyonuna göre, belki pazar yerini başka bir yere aktarıp da, üzeri kapalı duruma getirmek daha doğru olur düşüncesindeyiz. Bunu tabiî ki mahalle komitemizle uygulamaya alabiliriz. Mahallelinin onayını almadan bu tür hizmetlerimizi gerçekleştirmiyoruz. Bu bizim bakış açımızdır, çünkü mahallelinin ne istediği önemlidir. Çünkü nüfusun arttığını görüyoruz. Bu kararların alınabilmesi için ‘Mahallem adına bir sözüm olsun’ diyenlerin mahalle komitelerimizde görev almasını istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Minareliçavuş Muhtarı Mehmet Kamil Yıldız ile görüşmesinin ardından mahallelinin taleplerini dinledi ve günlük rutin randevularını burada kabul etti.