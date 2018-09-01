Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Deniz B. (22) idaresindeki 16 F 2108 plakalı minibüs, Alanyurt yolu üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, aynı istikamette seyir halinde olan Abdulkadir Y. idaresindeki 16 KCG 20 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Hızlı kesilmeyen minibüs, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken, minibüsün lastikleri patladı. Kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet T. (23) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen yemek dağıtımı minibüsü çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.