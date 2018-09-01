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01 Eylül 2018 14:08

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

01 Eylül 2018 14:08


Edinilen bilgilere göre, Deniz B. (22) idaresindeki 16 F 2108 plakalı minibüs, Alanyurt yolu üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, aynı istikamette seyir halinde olan Abdulkadir Y. idaresindeki 16 KCG 20 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Hızlı kesilmeyen minibüs, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken, minibüsün lastikleri patladı. Kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet T. (23) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen yemek dağıtımı minibüsü çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.




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