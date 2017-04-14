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14 Nisan 2017 12:43

Minik Abdülkerim’in hayali gerçek oldu

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşların doğum günlerini kutluyor.

Minik Abdülkerim’in hayali gerçek oldu

14 Nisan 2017 12:43

Minik Abdülkerim’in doğum günü kutlamasına katılan Başkan İsmail Hakkı Edebali, onun en büyük hayalini de gerçekleştirdi.


Yürütülen saha çalışmaları ve Yıldırım Kaymakamlığı’ndan elde edilen veriler neticesinde tespit edilen ilçedeki 9 bin 211 engellinin doğum günleri kutlanıyor. Yıldırım Belediyesi Engelsiz Masa tarafından 6 Mart 2017’de başlatılan ve bugüne kadar 246 engelli vatandaşın doğum gününün kutlandığı proje kapsamında, doğum günü olan engelliler evlerinde ziyaret edilerek, doğum günü pastası kesiliyor.


Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, proje kapsamında yüzde 93 beden engeli olan omurilik felci hastası 7 yaşındaki Abdülkerim Yağcı’nın doğum günü kutlamasına katıldı. Anne ve babası Karabaş-i Veli Dergahı’na mensup olan minik Abdülkerim’in en büyük hayali semazen olmaktı. Başkan Edebali de Abdülkerim’in doğum gününde evlerine konuk olarak pasta kesti ve onun hayalini gerçekleştirerek semazen kıyafeti ve tekerlekli sandalye hediye etti.


Engelli vatandaşların yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve gençlerle birlikte öncelikli hizmet gruplarında yer aldığını aktaran Edebali, “Yıldırım engelli oranı en yüksek ilçelerden biri. Nüfusumuzun yüzde 13’ü fiziki dezavantaj sahipken, zihNEN dezavantajlı vatandaşlarımızla birlikte bu oran daha yükseğe ulaşıyor. Çok sayıda projeyi hayata geçirdik, bir o kadarı da yakında hizmete girecek. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için çalışmak bizlere mutluluk veriyor. Bu doğrultuda başlattığımız çalışma ile engelli vatandaşlarımızın bizler için çok değerli olduğunu hissettirmek adına doğum günlerini ‘Engelsiz Masa’ çalışanlarımızla kutlayarak yüzlerinde bir parça tebessüm oluşturmak bizleri çok daha mutlu ediyor” dedi.


Türkiye’ye örnek bir projenin daha Yıldırım’da yükseleceğini hatırlatan Başkan Edebali, “Bünyesinde aile eğitimi bölümü, yaşlılar için destek bölümü, psikolojik destek bölümü, engelliler için oyun-aktivite-sosyal yaşam bölümü, 200 kişilik konferans salonu, kütüphane, gündüz bakım bölümü, iş ve mesleki eğitim bölümü, pazarlama ve satış bölümü, sağlık ve rehabilitasyon bölümü, misafirhane, bedensel etkinlikler salonu, terapi bahçeleri, spor alanları gibi birimler yer alan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ ile insanlarımızın önünde yeni ufuklar açacağız. Merkezimizde engelli kardeşlerimizi meslek sahibi yapacağız. Öğrendiklerini üretime çevirmelerini, ürünlerini satabilecekleri alanlar kurarak satış ve pazarlama desteği de vereceğiz. Bu kardeşlerimiz böylelikle ekonomiye katılım sağlayacaklar. Daha öncesinde birilerine muhtaç olarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışan engelli vatandaşlarımız, hem hobi sahibi hem de meslek sahibi olarak Yıldırım’daki üretimin birer parçası konumuna gelecekler” ifadelerini kullandı.




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