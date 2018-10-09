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Minik çocuklar namaz kılan babalarına yapmadığını bırakmadı

Suudi Arabistan’da görev yapan Bursalı aşçı, namaz kıldığı sırada sevimli minik çocuklarının omuzuna çıkmasıyla namazını böyle bitirmek zorunda kaldı.

Suudi Arabistan'da görev yapan Bursalı aşçı, namaz kıldığı sırada sevimli minik çocuklarının omuzuna çıkmasıyla namazını böyle bitirmek zorunda kaldı.


Suudi Arabistan'da yıllardır bir otelde şef aşçılık yapan İsmail Aydın'ın yaramaz çocukları Tuba ve Seyfullah Aydın, Mekke'de namaza duran babalarını bir an olsun rahat bırakmadı. Namaz kılan babaları secdeye gittiği zaman omzuna çıkan ve kıyama kalktığı zamansa onun omzuyla ayağa kalkan minikler, babalarını bir an olsun rahat bırakmadı.


Namaz kılan babalarını rahat bırakmayan sevimli yaramazların keyifli anlarını evin diğer sakinleri tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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