Minik dağcılardan büyük başarı

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM tırmanış sporcuları, 1-2 Eylül tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yapılan Tırmanış Zafer Kupası Minikler, Küçükler ve Gençler Lider Yarışmasından 4 madalya ile döndü.

İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban, DOSTUM sporcularının Türkiye Dağcılık Federasyonu Kütahya Minikler Zafer Kupası Yarışmasında Bursa’ya 4 madalya kazandırdığını söyledi. Taban, “Türkiye’de en fazla sporcuyla katılan kulüp İnegöl Belediye Spor Kulübü oldu. Bu bizim için iftihar kaynağı. Kategorilerinde minikler C bayanlar kategorisinde Ayşenur Şen bronz madalya aldı. Minikler C erkekler kategorisinde Egemen Sevimli altın madalya, Mehmet Kemal Uzçevik bronz madalya ve minikler A erkekler kategorisinde ise Akif Eray Koyu bronz madalya ile yarışmayı taçlandırdılar” dedi.