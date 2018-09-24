Minik kızın ilk kez duyduğu anlara şahitlik ettiler

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 yaşındaki minik Zeynep, doğduğu günden bu yana ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Taban ailesinin 2014 yılında dünyaya gelen 4 yaşındaki kızları Zeynep'in doğumundan itibaren her iki kulağında duyma hassası olmadığı anlaşıldı. Baba Vedat Taban ve eşi, minik kızlarının duyması için elerinden geleni yaptı, ancak bir türlü çare bulunamadı. Son olarak küçük kızlarının duyabilmesi için işitme cihazına ihtiyaç olduğunu öğrenen aile, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve medikal işletmecisi Ahmet Çenteli sayesinde sevince boğuldu. Minik Zeynep'in duyabilmesi için gereken masrafları karşılayan belediye, işitme cihazını temin etti.

Başkan Sadi Kurtulan ve Ahmet Çenteli, küçük kızın ilk kez işitme anına şahitlik etti. Kurtulan, ”Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bu küçük kızımızın içinde bulunduğu durumu tespit etti. Minik Zeynep'imizin ilk kez duyma anına şahitlik etmek çok büyük bir mutluluk. Şu an kızımızda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Her şey yolunda. Kendisine ve ailesine mutluluklar diliyorum” dedi.

Doğduğu andan itibaren duyamayan minik kızlarının seslerle ilk kez tanıştığı an gözlerinin dolduğunu ifade eden baba Vedat Taban, ”Minik kızımız artık sesleri duymaya başladı. Bu mutluluk her şeye değer. Çok mutluyuz” dedi.