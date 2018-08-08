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08 Ağustos 2018 16:13

Minik kursiyerlerin sertifikaları başkan amcalarından

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde düzenlenen satranç ve İngilizce eğitim kursunu tamamlayan küçük kursiyerler belgelerini Başkan İsmail Hakkı Edebali’nin elinden aldı.

Minik kursiyerlerin sertifikaları başkan amcalarından

08 Ağustos 2018 16:13


Belediye Başkanlığı, Yıldırım Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Potansiyel Üstün Yetenekliler Derneği (PÜYED) iş birliğiyle açılan satranç kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. 42 kursiyer çocuk belge aldı. Kurumların paydaşlığında önemli bir projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Edebali, “Şehrimizi geleceğe taşıyacak fizikî, sosyal, kültürel adımları bir taraftan atarken, hizmetlerimizin merkezine insanımızı koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik belediyemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yaz okullarında çocuklarımızın zihnî becerilerini geliştirmeleri için yürüttüğümüz satranç kursumuzda 42 yavrumuz eğitimlerini tamamladı. Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz ve PÜYED yöneticilerimizle el ele vererek, çocuklarımızın dinlenmelerini ve dinlenirken eğlenmelerini sağlayacak bir faaliyet aktivitesi gerçekleştirdik. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Öte yandan Başkan Edebali ve misafirleri, YIL-MEK yaz okulu kapsamında sertifika alan yabancı dil kursu kursiyerlerini ziyaret etti. İngilizce branşında da 50 kursiyer belge almaya hak kazandı.




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