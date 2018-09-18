Minik öğrenciler mehter marşlarıyla ders başı yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kocatepe İlk ve Ortaokulu farklı bir faaliyete imza attı. Okula yeni başlayan öğrenciler mehter marşlarıyla ders başı yaptı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okula yeni başlayan öğrenciler için mehter eşliğinde konser verildi. Okul bahçesinde yapılan programda aileler bu anları çekmek için birbiriyle yarıştı. Okul yönetimi tarafından 1. sınıfa başlayan öğrencilerin okula alışmaları ve sevmeleri için mehter eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Okul önünde başlayan yürüyüşte İnegöl Tarihi Mehter Takımı çaldı, öğrenciler ve veliler arkasında yürüyerek okul bahçesine kadar geldi.

Okul müdürü Mahsunu Canbey'in kısa bir selamlama konuşmasının ardından mehter ekibi mini bir konser verdi. Verilen konserde çalınan marşlara kimi eşlik etti, kimi ise o anları çekmek için cep telefonlarına sarıldı. Öğrenciler daha sonra yeni başlayacakları okuldaki yerlerini aldı.