Minik öğrencilerden örnek davranış

İnegöl'de öğrenciler okullarının bölgesinde sokağa inerek çevredeki çöpleri topladı.

İnegöl Belediyesi, her gün 250 ton çöpün toplandığı ilçede bu defa İstaş Kentaş Ortaokulu 5-F sınıfı öğrencileriyle bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, temizlik konusuna dikkat çekmek adına sokağa inerek okullarının etrafındaki sokaklarda çöpleri topladı. Belediye Başkanı Alper Taban ile çevre komisyonu üyelerinin de katıldığı farkındalık çalışmasında, öğrencilerin yetişkin vatandaşlara örnek olması amaçlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de katkı sağladığı etkinlikte Taban, eldiven giyerek öğrencilerle birlikte yaklaşık yarım saat boyunca sokaklarda çöp topladı.

İnegöl Belediyesi'nin temizlik maskotu 'pırıl'ın da katıldığı etkinlikte, İstaş Kentaş okulunun etrafındaki sokaklar el birliği ile temizlenerek pırıl pırıl bir hale getirildi. Temizlik etkinliği sonunda öğrencilerle birlikte bir açıklama yapan Taban, “Bugün İstaş Kentaş Okulumuzun etrafındaki sokaklarında öğrencilerimizle beraber bir farkındalık çalışması yaptık. Her zaman temiz olması gereken sokaklarımızın, şehrimizin kirlendiğini görüyoruz ve bunların da insan eliyle gerçekleştiğini bildiğimiz için öğrencilerimizle bir bilinç oluşturmak istedik, farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Çevre komisyonuyla uzun zamandır ‘Temiz Kent İnegöl' olgusunu oluşturmak adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Taban, “Bu çalışmalarda öğrencilerimizin de vatandaşlarımızın da herkesin olmasını arzu ediyoruz. Çünkü kendi elimizle kirlettiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman temiz olmak zorunda. Evlerimizi kirletmediğimiz gibi sokaklara da çöp atmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Taban, yapılan bu farkındalık çalışmasıyla öğrencilerin vatandaşlara örnek olacaklarını da kaydederek “Onlar kirletmeyerek katkı koyacaklar, büyüklerimiz de onları görerek aynı şekilde davranıp sokaklarımızı kirletmeyecektir diye umuyorum. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha temiz bir kent İnegöl olacaktır” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilere üzerinde maskot pırılın yer aldığı anahtarlık ve not defterleri de dağıtılırken, öğrencilerin bu uygulaması çevredeki vatandaşlar tarafından olumlu tepkilerle karşılandı. Bazı vatandaşlar öğrencileri tebrik ederken, bazıları da evlerinin camlarından ve balkonlarından bu güzel etkinliği fotoğrafladı.