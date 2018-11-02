Minik öğrencilerden yetim arkadaşlarına destek

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'deki yetim çocuklara sahip çıkan İHH'ya Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu öğrencileri de destek oldu. Okuldaki arkadaşları arasında topladıkları kırtasiye malzemelerini Mudanya İHH Temsilciliğine teslim eden öğrenciler, farklı konularda da yardımda bulunmak için çalışacaklarını söyledi.

İHH, dört bir yandaki 55 ülkede ve Türkiye'de 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor.