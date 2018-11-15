Minik öğrencilere diş sağlığı semineri

Bursa'da minik öğrencilere yaklaşan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında uygulamalı olarak seminer düzenlendi.

“Sağlıklı Dişler ile Geleceğe Güvenle Gülümse” sloganıyla diş sağlığı ve ağız bakımı konusunda miniklere doğru tutum ve davranışın kazandırılmasına yardımcı olmak, diş hekimi korkusunun aslında ne kadar gereksiz bir tutum olduğunu anlatmak amacıyla Özel Esteticare Tıp Merkezi tarafından seminer düzenlendi. Çakmak Koleji ana sınıfları ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde minik öğrencilere diş sağlığının önemi ilk olarak çizgi filmle aktarıldı. Daha sonra Diş Hekimi Şiar Atmaca tarafından diş sağlığı ve temizliğinin ince ayrıntıları uygulamalı olarak çocuklara tek tek aktarıldı. Diş hekiminin anlattıklarını can kulağı ile dinleyen öğrenciler, Banat tarafından hediye edilen diş fırçaları için yetkililere teşekkür etti.

Çocukların 1 yaşından itibaren diş sağlığına ve temizliğine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Atmaca, “Aileler çocuklarına diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmeli. Günde iki defa dişlerin yaklaşık 2 dakika süresince fırçalanması çok önemli. 6 ayda bir yapılacak diş kontrolüyle miniklerin diş doktorlarından korkmamaları sağlanmalı. Çocukların bu alışkanlıklarını sürekli hale getirmeleri onların diş sağlığına göstereceği önemi sağlayacaktır” dedi.

Çakmak Koleji öğretmenleri ise, her fırsatta öğrencilere diş sağlığını aktardıklarını ve alışkanlık kazanmaları için düzenlenen seminerlere katılım sağladıklarını söyledi.