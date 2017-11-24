Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:01

Minik öğrencilerin gözünden polis olmak

Bursa polisi öğretmenleri unutmadı.

Minik öğrencilerin gözünden polis olmak

24 Kasım 2017 12:01

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hazırlanan klip sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü’ne özel olarak hazırlanan video klip ilkokul öğrencilerinin polis sevgisini gözler önüne serdi.


İleride polis olmak isteyen ilkokul öğrencileriyle yapılan röportajların yer verildiği video klip ilgiyle izlendi. ’Neden polis olmak istiyorsunuz’ sorusuna öğrenciler birbirinden ilginç cevaplar verdi. Hırsızları ve kötü adamları avladıkları için polisleri çok sevdiklerini anlatan minik öğrenciler, ileride dünyayı kurtarmak için polis olmak istediklerini söylediler. "Hayallerimizi sizinle var ettik" mesajının verildiği klibin sonunda tüm öğretmenlerin günü kutlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    18°C
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    18°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç