Minik öğrencilerin gözünden polis olmak

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hazırlanan klip sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü’ne özel olarak hazırlanan video klip ilkokul öğrencilerinin polis sevgisini gözler önüne serdi.

İleride polis olmak isteyen ilkokul öğrencileriyle yapılan röportajların yer verildiği video klip ilgiyle izlendi. ’Neden polis olmak istiyorsunuz’ sorusuna öğrenciler birbirinden ilginç cevaplar verdi. Hırsızları ve kötü adamları avladıkları için polisleri çok sevdiklerini anlatan minik öğrenciler, ileride dünyayı kurtarmak için polis olmak istediklerini söylediler. "Hayallerimizi sizinle var ettik" mesajının verildiği klibin sonunda tüm öğretmenlerin günü kutlandı.