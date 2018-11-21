Minik raketler Osmangazi'de buluşuyor

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 10.'sunu düzenlediği Kış Kupası 8 Yaş Turnuvası'nda minik raketler altın madalya için yarışacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuva, 24 Kasım Cumartesi günü başlayacak. İki gün boyunca devam edecek turnuvaya 21 kulüpten, birbirinden yetenekli yaklaşık 180 sporcu katılacak. Türkiye'de katılımı en yüksek 8 Yaş Turnuvası olma özelliği taşıyan müsabakada Osmangazili 22 sporcu raket sallayacak. Minik tenisçilerin turnuva heyecanı yaşayarak tenis kurallarını öğrenmesi amaçlanan Osmangazi Kış Kupası, kız ve erkek kategorilerinde grup eleme karşılaşmaları ile başlayacak. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak turnuvada ilk ikiye giren raketler, 1-2 Aralık tarihinde karşılaşmalara eleme usulü devam edecek. Daha sonra gösterdikleri üstün performans ile derece elde eden ilk 4 sporcuya kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek adına birçok çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde de Osmangazi Belediyesi sporda bir marka haline geldi. Yıl içerisinde düzenlediğimiz çeşitli turnuvalara ilginin her geçen yıl artıyor olması, bizleri oldukça mutlu ediyor. Turnuvaya katılacak sporcu ve antrenörlerine başarılar diliyorum” dedi.