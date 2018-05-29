Minik tenisçilerin sertifika heyecanı

Çocuklara spor bilincinin aşılanması ve sağlıklı yaşama alışkanlığının kazandırılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, her geçen gün artan ilgiyle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında sporu tabana yaymayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, 3 senedir sürdürülen Tenis Spor Okulları projesiyle, 2017-2018 dönemlerinde ilkokul birinci sınıflarda toplam 1000’e yakın çocuğa Mihraplı Tenis Kortları’nda Büyükşehir Belediyespor aracılığıyla eğitim verdi. Hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 9 saat tenis temel eğitimi alan çocuklar, tenis sporuyla tanışmış oldu. Bu sene ise proje kapsamında Canaydın ve Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan ilkokullarından toplamda 250’ye yakın çocuğa tenis temel eğitimi verildi.

İmkanlar tenisçiler için seferber

Hüdavendigar Kent Parkı içerisindeki tenis kortlarında düzenlenen sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukları spor ve sanatla buluşturmanın önemine değindi. Anne ve babaların da konunun takipçisi olması gerektiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, günümüzün en popüler sporu olan futbola çocukların daha iyi gelir elde edebilmesi adına gönderilmesinin sağlıklı bir düşünce olmadığını belirtti. Tenisin son dönemde gelişen bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, geleceğimiz olan çocukların tenis sporuyla daha fazla buluşması için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi. Sporla uğraşan çocuklara tavsiyelerde bulunan Aktaş, derslerin ihmal edilmemesini, farklı spor dallarıyla ilgilenilmesini istedi. 1000’e yakın çocuğun tenisle ilgilenmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Çocuklarımızın sporla buluşması için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çalışmalarda Büyükşehir Belediyespor yöneticilerinin ciddi katkısı var. 19 farklı branşta çocuklarımıza ulaşıyoruz. Yeni kaynaklar üretip, daha fazla çocuğu spora çekmek istiyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görünce, yapılan çalışmanın ne kadar doğru olduğunu fark ediyoruz. 2017 ve 2018 dönemlerinde tenis sporuna yeteneği olan 150 çocuk, kulübümüz bünyesinde alt yapılara alınmıştır. 2017-2018 kış dönemi boyunca eğitim alan 250’ye yakın öğrencimizin katılımıyla sertifika töreni yapılacaktır. Çocuklara emek harcayan hocalarımıza ve çocuklarını spora gönderen ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve Belediyespor yöneticileri tarafından tenis sporuyla uğraşan çocuklara sertifikaları verildi.