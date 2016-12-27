Minik yüreklerden polise destek

Bursa’da, anaokulu öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kendi elleriyle hazırladıkları dövizleri ve hediyeleri polislere verdi.

Emniyet Müdürlüğü koridorlarını "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla inleten anaokulu öğrencilerini karşılarında gören polisler ise şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini gizlemedi. Kendi elleriyle hazırladıkları dövizleri ve hediyeleri polislere veren çocuklara, emniyet mensupları da çikolata ikram etti.

Birlikte çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından, kendilerine farklı bir gün yaşatarak moral veren çocuklara ve öğretmenlerine teşekkür eden polisler, halkın ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devem edeceklerini söyledi.