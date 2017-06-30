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30 Haziran 2017 17:23

Minik yüzücülerin sertifika heyecanı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın 1.

Minik yüzücülerin sertifika heyecanı

30 Haziran 2017 17:23

dönem yüzme kursunu tamamlayan minik yüzücüler sertifikalarına kavuştu.


Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sertifika törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrenciler ve veliler katıldı. 13-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilenyüzme kurslarının birinci dönemine yaşları 7 ile 14 arasında değişen bin 291 öğrenci kayıt yaptırdı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı program halinde düzenlenen ve her çocuğun uzman hocalar tarafından toplam 9 saat eğitim aldığı yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, sertifika almaya hak kazandı.


Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz Yaz Spor Okulları ile çocuklarımız yaz tatillerini spor yaparak geçirme fırsatı buluyor. Spor tesisleri olarak baktığımızda Osmangazi Belediyesi ve Bursa bu noktada ilk sırada yer alır. Her semtte ve bölgede spor tesislerimiz var. Her branşa yönelik alt yapılarımız var ve spor yapmak isteyen amatör spor kulübünden tutun birçok branşta profesyonelliğe kadar birçok branşta spor yapma imkanımız en yaygın şekilde var. Belediyeler olarak bizler de her yaşta vatandaşımızın spor yapmasına vesile oluyoruz. Bugün de yüzme kurslarımızın birinci dönemini tamamladık. Yüzme kurslarının birinci dönemine bin 291 öğrencimiz kayıt yaptırmıştı. Tüm sezon boyunca da yaklaşık 6- 7 bin çocuğumuz, havuzlarımızdan faydalanacaklar. Atıcılar, Karaman, Fatih ve Demirtaş havuzlarımız yaz boyunca çocuklarımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.


Başkan Dündar, diğer grubun 4 Temmuz’da başlayacağını belirterek, “Okullar açılana kadar 3 dönem daha yapmış olacağız. Çocuklarımıza spor ve egzersiz yapma imkanı sunan, onları sağlıklı geleceğe hazırlayan Yaz Okulları programımız bu yıl da basketbol, judo, drama, eğitsel oyunlar, mental aritmetik, satranç gibi birçok farklı etkinlikle çocuklarımızla buluşuyor. Çocuklarımızın yaz aylarını verimli geçirmeleri, uzman eğitmenler eşliğinde doğru spor yapabilmeleri, enerjilerini doğru yönlendirmelerini sağlamak için biz her zaman çocuklarımızın yanındayız. 5 havuz ve 2 kapalı salonumuz var. Atletizm Salonu Türkiye’nin bir numarası ve inşaatı, bitmek üzere. Her semtte her bölgede halı sahalarla amatör takımların mahalle takımlarının oynayacağı futbol tesislerimiz var. Dolayısıyla tüm insanlarımızın gelip spor yapabileceği mekanları, fitness salonları, tenis kortlarıyla her yaş grubundaki vatandaşlarımızın imkanına sunuyoruz” dedi.


Konuşmasının ardından Başkan Dündar öğrencilere sertifikalarını verdi. Sertifika töreninin sonunda öğrencilere ve misafirlere dondurma ikram edildi.




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