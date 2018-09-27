Minikler 15 Temmuz ruhunu yeniden canlandırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde öğrenciler 15 Temmuz hain darbe girişimini yeniden canlandırdı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla eylül ayının 2. haftasında okullarda kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İznik'te miniklerin gösteri ve seslendirmeleriyle renklendi. Kadir Koyutürk İlkokulu'ndaki faaliyete İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Ak Parti İlçe Başkan Vekili Osman Balaban, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, gaziler, kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda veli de katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur'an- ı kerim okundu.

Belediye Başkanı Osman Sargın, “15 Temmuz artık Türkiye'nin bir miladı olmuştur.15 Temmuz da bu ülkenin minarelerinde okunan ezanına, gönderlerde ki bayrağına saldırı olmuştur. Böylesine anlamlı bir günü organize den değerli öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili dostlar 15 Temmuz öylesine hain bir darbe girişimiydi ki, hem 2023'te zayıf bir ülke ortaya çıkarmak hem de ülkemizi Suriye ve Irak'a çevirmekti. Ben 15 Temmuzları unutmamak, unutturmamak üzere hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.