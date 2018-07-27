Minikler kütüphane ve kitaplarla tanıştı

Bir ay süren “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” faaliyeti kapsamında Üçevler, Çalı, Demirci, Kayapa, 30 Ağustos Zafer, Gümüştepe ve Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki çocuklar ebeveynleriyle birlikte kütüphanelerde düzenlenen faaliyetlere katıldı. Kütüphane ve kitaplarla tanışan çocuklar, dev kitap okuma, boyama, drama, atölyeler, psikolog oturumu gibi etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirdi.

6 yaş grubundaki çocukların ebeveynleri de Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi’nde kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katıldı. Ebeveynler ayrıca uzman psikolog eşliğinde okul öncesi çocuk ve ebeveyn destek programına dahil olurken, Drama Atölyesi’nde çocuklarıyla oyunlar oynayarak eğlendi.

Nilüfer’deki kütüphanelerde gerçekleşen buluşmalar sonunda çocuklara Barışla Gülümseyen Ülkeler, Barış Güzel Şey, Dokuz Korkusuz Kafadar, Bir Kış Gecesi, Kardeşim, Kedi Adası kitabı, ebeveynlere de Şebnem Soysal Acar’ın 1 Çocuk 1 Sorun 1 Çözüm kitabı armağan edildi.

“Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliğinin son gününde de minikler ebeveynleriyle birlikte Yaşar Kemal Ormanı’nda düzenlenen şenlikte gönüllerince eğlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına şenliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pelin Sevgi, “Kitap okumak insana büyük değer katar. Kitap okuyanlar her zaman mutlu olurlar. Kütüphanelerimiz kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak adına çalışmalar yürütüyor. Sizlerin bu projelere destek vermesi bizleri daha çok mutlu edecektir. Projeye destek verdiğiniz için ailelere de Başkanımız Mustafa Bozbey adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, proje kapsamında bugüne kadar 2 bin kişiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Proje sayesinde 2 bin yeni üyemiz oldu. Nilüfer Belediyesi bünyesinde 5 kütüphanemiz var. Hepsinin kapıları sizlere açık. Eğitim hayatı çocuk ve ailelerin en heyecan duyduğu dönemdir. Biz bu heyecana ortak olmak için etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pelin Sevgi, bir ay boyunca “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliğine katılan miniklere ve ebeveynlerine sertifikalarını verdi. Sertifikalarını alan çocuklar, Gönül Yeprem ve orkestrasının şarkıları eşliğinde eğlendi.