Miniklerin yıl sonu gösterisi hayran bıraktı

Okul kampüsünde yer alan Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenci velileri ve öğretmenler katılırken, bir yıl boyunca öğrendiklerini sahneleyen minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük ilgi gördü. Hazırladıkları birbirinden güzel İngilizce ağırlıklı etkinlikleri ailelerine sunan öğrencilerin, performansı ise izleyicilerden tam not aldı.

Anneler Günü için özel hazırlanan video gösteriminde duygu dolu anların yaşandığı etkinlik sonrası anneleri için şarkı söyleyen minikler büyük alkış aldı. Okul Müdürü Müge Düşmez, “Bu güzel etkinlik için anaokulu öğretmenlerimize, eksiksiz katılım sağlayan velilerimize ve bütün okul personelimize çok teşekkür ederiz. Miniklerimizin, eğitim öğretim hayatı boyunca beklentilerine ulaşmalarını temenni ediyorum” dedi.