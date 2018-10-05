Miroğlu Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

Osmangazi Belediyesi'nin inşa ettiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, tam panoramik müzenin ülkemize kazandırılan çok kıymetli bir eser olduğunu söyledi. Miroğlu, “Türkiye kendi kökleri ve tarihiyle buluştukça, bu değerli çalışmaları Anadolu'nun dört bir köşesinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nu önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326'da Miroğlu'na ilk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, müzedeki geleneksel çiniler ve diğer bölümler hakkında bilgiler verdi. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan müzenin kubbe bölümüne çıkan Orhan Miroğlu, 3 boyutlu panoramik resmi büyük bir hayranlıkla inceledi.

Miroğlu'ndan Dündar'a Mardin daveti

6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmin kendisini çok etkilediğini anlatan Miroğlu, Fetih Müzesi'nin tarihi ve kültürel anlamda çok önemli bir eser olduğunu ifade ederek, “Sadece Bursa'ya değil ülkemize ve bütün insanlığa kazandırılmış bir eser. Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiye, kendi kökleri ve tarihiyle buluştukça, bu değerli çalışmaları Anadolu'nun dört bir köşesinde görme fırsatımız olacak. Başkanımızın bu fikirlerinden Mardin'in de yararlanmasını istedik ve kendisini Mardin'e davet ettik. Mardin ve diğer şehirlerimizdeki bu kıymetli projelere katkılarından memnun oluruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, inşallah yakın bir zamanda Cumhurbaşkanımız'ın da katılımıyla ziyarete açılacak” dedi.

Fetih Müzesi'ni gezerken farklı bir ruh haline büründüğünü anlatan Orhan Miroğlu, “Tarihe çok meraklı biriyim. Tarihin ister kitaplarda, ister müzelerde bu şekilde canlandırılması ve hafızamıza şimşekler yollanmasını çok değerli buluyorum. Bu müzede de bu duyguyu hissettim. Bu müzede, Bursa'nın fetih gününe ait halk sosyolojisini görebiliyoruz. Bir imparatorluk bu topraklarda doğarken nasıl bir sosyoloji vardı? Nasıl bir halk topluluğu ve günlük hayat vardı? Bütün bunlara tanık olabiliyoruz. Bu müzeyi ziyaret edenler, kendilerini geçmiş tarihe ışınlanmış gibi hissedecek. Ben kendimi öyle hissettim” ifadelerini kullandı.