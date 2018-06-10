Misafir öğrenciler için bin kişilik yurt

Pazartesi günü ihalesi yapılacak olan yurt sayesinde Bursa’ya eğitim görmeye gelen öğrenciler ilk yıl için üniversite içerisinde misafir edilecek.

Uludağ Üniversitesi’nde Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. ULUTÖMER tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler hem sertifikalarına kavuştu hem de öğrendikleri Türkçe ile izleyicilere çeşitli gösteriler sundu. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen öğrenciler, Türkçe şiir, tiyatro, şarkı, ilahi ve folklor gösterisi yaptı.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, dünyanın 129 ülkesinden 4 bin 640 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yeni dönemde gelecek öğrenciler için 20 farklı ülkede 24 merkezde YÖS sınavı gerçekleştirdiklerini açıklayan Rektör Yusuf Ulcay, “Uluslararası öğrenci sayımız artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye vizyonundaki ‘Misafir Öğrenci Sayısını’ 200 binden 350 bine revize etmesiyle, bizde üniversitemizdeki misafir öğrenci sayısını 2023’de 9 binden 15 bine revize ettik. Bu bağlamda kontenjanlarımızı arttırdık. Önümüzdeki yıl için 2 bin yeni uluslararası öğrenciye daha ev sahipliği yapacağız. Hedefimizi 15 bin misafir öğrenciye çıkardık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Eğitim almak için Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ulcay, “Ülkenize geri döndüğünüzde bizlerin gönüllü elçileri olacaksınız. Bizler için çok değerlisiniz. Kendi çocuklarımızdan bir farkınız yok. Bizim misafirimizsiniz. Siz için yeni bir eğitim binası yapıyoruz. Seneye yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah eğitim öğretim başlangıcında olmasa bile ikinci döneme yeni eğitim binanızı bitirmiş ve hizmete açmış olacağız. Ayrıca sadece misafir öğrencilerimiz için bin kişilik bir yurt binası yapacağız. Önümüzdeki pazartesi günü ihalesini yapacağız. Yarısı kızlar için yarısı da erkek öğrenciler için olacak. Öğrencilerimiz geldikleri zaman yer sorunu yaşamayacaklar. İlk bir sene yurtta kalıp, sonrasında devam etmek istiyorlarsa kalmaya devam edecekler” diye konuştu.

ULUTÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Eroğlu ise bugüne kadar bini aşkın öğrenci mezun ettiklerini kaydetti. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 343 öğrencinin kursları başarıyla tamamladığını ve sertifika almaya hak kazandığını aktaran Eroğlu, uluslararası öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi. Etkinliğin sonunda eğitimleri başarı ile tamamlayan 343 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.