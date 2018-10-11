Misafir öğrencilere üniversite desteği

Uludağ Üniversitesi'nde eğitim almak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 36 misafir öğrenci, Bursa ve üniversitedeki resmî prosedürler hakkında bilgilendirildi.

Almanya, Polonya, Romanya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerinden Erasmus, Freemover ve Secondos programları çerçevesinde Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere gelen 2018-2019 güz dönemi değişim öğrencilerinin Bursa'da ve üniversitedeki resmî işlerini kolaylıkla halledebilmeleri için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında toplam 36 misafir değişim öğrencisine sağlık sigortası, oturma izni, kütüphane kullanımı, öğrenci ve indirimli seyahat kart çıkarımları, öğrenci işleri konularında bilgiler verildi. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi'nin düzenlediği programda konuşan Öğretim Görevlisi Volkan Kahraman, her yıl düzenlenen oryantasyon programı ile misafir öğrencilere Bursa'da ve üniversitede işlerini nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdiklerini söyledi. Kahraman, “Uludağ Üniversitesi bünyesinde 2018-2019 güz dönemi için eğitim görmeye gelen değişim öğrencileri için çok faydalı bir program oluyor. Böylece öğrenciler resmi muameleleri nasıl ve nerede yapabileceklerini öğrenmiş oluyorlar” dedi.