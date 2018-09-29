Misi Yazıevi kapılarını açtı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Misi Yazıevi'nin Türkiye ve dünyadan konukları ağırlamayı beklediğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından Göl Yazıevi'nin ardından bu kez Misi Yazıevi de edebiyat dünyasının hizmetine sunuldu. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ve Adil Kayaoğlu ile çok sayıda yazar, akademisyen ve yazın dünyasından davetli katıldı. Nilüfer Belediyesi için Misi'nin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Herkes Nilüfer'i yıllarca yeni bir kent gibi algıladı. Bakıldığında Osmangazi ve Yıldırım'a göre Nilüfer çok daha eski uygarlıkları taşıyan bir kent. Nilüfer, Nilüfer Çayı'dan, Gölyazı'ya kadar 8500 yıllık yerleşimleri içinde barındıran bir bölge. Burada yaptığımız projelerle bir sanat köyü oluşturma çabamız var. Misi gelecekte kültür-sanat dünyasının uğrak yeri olacaktır. En son Tarihi Kentler Birliği'nden bu bölge ödüle layık görüldü” dedi.

Nilüfer'de önemli bir açılışı daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bundan neredeyse 5 yıl önce, Türkiye'nin ilk yazar evi olan Göl Yazıevi'ni şehrin sanat hayatına kazandırmıştık. Göl Yazıevi, bize bambaşka dünyaların varlığını gösteren yazar ve çevirmenler için, uluslararası ölçekte hizmet veren bir mekan oldu. Onlarca yazar, çevirmen, akademisyen, Göl Yazıevi'nin konukluğunda, edebiyat dünyasına yepyeni eserler, yepyeni bakış açıları kazandırdı. Nilüfer Belediyesi olarak, yazın yaşamına katkıda bulunmak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tarih ile doğanın buluştuğu gözde yerleşim yerlerinde oluşturulan yazar evlerine bugün bir yenisini ekliyoruz. Sırtını Uludağ'ın eteklerine dayayan Misi Yazıevi'ni edebiyat dünyasına kazandırmak bizler için gurur ve mutluluk kaynağı. Burada, Göl Yazıevi'nden farklı olarak yılın belli dönemlerinde konaklayan yazarlarla atölyeler de gerçekleştirilecek. Misi Yazıevi aynı zamanda bir kültür akademisi olarak da hizmet verecek. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin kente sağladığı bu katkı, sanat adına paha biçilemez diye düşünüyorum” dedi.

Nilüfer'in sınırları içinde iki yazar evi bulunan ilk ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Yaklaşık 217 metrekarelik kapalı alana sahip olan Misi Yazıevi'nde, 130 metrekarelik bir avlu, iki ayrı oda, ortak çalışma ve etkinlik salonları bulunuyor. Konuklarının dingin bir üretim alanına sahip olması için Misi Yazıevi'nde de tüm detaylar düşünüldü ve yerine getirildi. Bundan böyle, Misi Yazıevi de hem Türkiye'den, hem de dünyadan gelecek yazar, şair, akademisyen ve araştırmacı konuklarını ağırlamayı bekliyor. Biz, bir yerel yönetim olarak, bilgiyi, kültürü, sanatı, ve aklı önceleyen çalışmalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Atatürk'ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü de rehber alarak, sanatı sahiplenme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, getireceğiz. Tüm yozlaşmalara rağmen yaklaşık 20 yıldır olduğu gibi sanatın, sanatçının yanında olan dik duruşumuzu koruyacağız” diye konuştu.

Nilüfer'e Halk Kütüphanesi müjdesi

Nilüfer'de kütüphane sayılarını artırmak için de çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Özlemimiz Nilüfer'de merkez bir kütüphane yapmak. Gelecek dönemde Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'ni yeni yerine taşıyınca İhsaniye Mahallesi'ndeki yerinde farklı bir proje geliştireceğiz. Türkiye'ye örnek halk kütüphanesi planladık. Umarım projemizi hayata geçirebiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve davetliler Misi Yazıevi'nin açılışını birlikte yaptı. Başkan Bozbey ve davetliler açılışın ardından Misi Yazıevi'ni gezdi.