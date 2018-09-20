Misi Yazıevi yazarları ağırlamaya hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi, çalışmalarını sakin bir ortamda tamamlamak isteyen yazarlar için Misi Yazıevi'ni açıyor. Misi Yazıevi, 29 Eylül'deki açılışın ardından konuklarını ağırlayacak.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından tarih ile doğanın buluştuğu gözde yerleşim yerlerinde oluşturulan yazar evleri çoğalıyor. Uluabat Gölü'nün kıyısında, aslına uygun olarak yenilenen iki katlı bir binada hizmet veren Göl Yazıevi'ne, şimdi de sırtını Uludağ'ın eteklerine dayayan Misi Yazıevi katılıyor. Dünyada sanata, edebiyata, kültüre değer veren pek çok ülkede benzeri bulunan bu evler, Bursa'da tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölyazı ve Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) bulunuyor.

29 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'de açılışı gerçekleştirilecek Misi Yazıevi ile Nilüfer, sınırları içinde iki yazar evi bulunan ilk ilçe olma özelliğine kavuşuyor.

Yaklaşık 217 metrekarelik kapalı alanda yapılan Misi Yazıevi, 130 metrekarelik bir avluya, iki ayrı odaya, ortak çalışma ve etkinlik salonlarına, mutfak, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü, televizyon gibi imkanlara sahip sakin bir üretim alanı.

Misi Yazıevi'nin odalarında tek kişilik yatak, çalışma masası, klima, banyo, dolap bulunuyor. Misi Yazıevi'nin konukları internet erişimi, sıcak su gibi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanıyorlar.

Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi hem Türkiye'den, hem de dünyadan gelecek konuklarını ağırlamayı bekliyor. Yazar, şair, akademisyen ve araştırmacılar, Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi'nden yararlanmak için http://yazievleri.nilufer.bel.tr/basvuru adresinden başvuruda bulunabilir.