Misi'de yerel lezzetler şöleni

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nde 23 farklı lezzet yarıştı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Başkan Mustafa Bozbey, “Aslımıza, bu toprakların ürettiklerine dönmemiz lazım” diyerek yerel ürünlere dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi'nin, “Yılın Köyü” seçilen Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) bu yıl 12'ncisini düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği, büyük ilgi gördü. Etkinlik için Misi'ye akın eden Bursalılar, hem tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkardı hem de kurulan stantlarda satışa sunulan yerel ürünlerden aldı.

Kırsal mahallelerde üretimin ve kadın derneklerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri olan 12'inci Misi Yerel Lezzetler Şenliği'ne, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de katıldı. Başkan Bozbey, stantları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinlik, Şef Emre İdrisoğlu'nun “Tarih Kokan Yemekler” sunumuyla başladı. Mürdüm Kebabı ve Kanuni Sultan Süleyman'a özel olarak yapılan mutancana yemeklerini yapan Şef Emre İdrisoğlu, yemeklerin tariflerini de alanı dolduranlarla paylaştı. Şef İdrisoğlu, Armut kebabı yemeğini de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'le birlikte yaptı.

GDO'lu ürünlere karşı doğal, organik ürünlere ve yemek kültürüne dikkat çekmek amacıyla Nilüfer Belediyesi olarak 12 yıl önce Misi Yerel Lezzetler Şenliği'ni düzenlemeye başladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Yemek kültürümüzü yaşatmak, çocuklarımızı fast food kültüründen uzaklaştırıp, doğal gıdalarla beslenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

“Unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yemeğimiz var”

Unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yemeğin olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Ninelerimizden duyduğumuz o kadar lezzetli yemeklerimiz var ki. Ancak hazır yiyeceklere yönelince, bu tatları maalesef unuttuk. Onları, mutfağımızdan kestik ama sağlığımızdan da olduğumuzu unutmayalım. Ekşi mayalı ürünlerden de şaşmayın” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak Fadıllı Mahallesi'ndeki 16 bin metrekarelik alana ekolojik tarım koşullarına uygun buğday ektiklerini ifade eden Başkan Bozbey şöyle devam etti: “Buğdayların hasadını gerçekleştirdik. Nilüfer Belediyesi olarak kendi buğdayımızı ekeceğiz, çoğaltmaya çalışacağız. Aslımıza, bu toprakların ürettiklerine dönmemiz lazım. Bunu başarabilirsek, sağlığımıza tekrar kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda Misi Yerel Lezzetler Şenliği, bizim için önemli.”

12'inci Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nde, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşan Başkan Mustafa Bozbey, doğum günü pastasını keserek, Misi'nin en yaşlılarından biri olan Mesude Bayraktar'a ikram etti.

23 farklı lezzet yarıştı

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Şenliği'nde, iki ayrı yemek yarışması düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Kadın Dernekleri Yemek Yarışması ve Misili kadınların katıldığı Misi Yemek Yarışması'nda farklı lezzetler dereceye girebilmek için yarıştı. Jüri üyeleri, birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken hayli zorlandı.

10 farklı lezzetin yer aldığı Nilüfer Belediyesi Kadın Dernekleri Yemek Yarışması'nda, kavun dolması ve kestaneli lahana yemeğiyle Ürünlü Kadın Derneği, jüri üyelerinden en yüksek puanı toplayarak birinci oldu. Ciğer sarma yemeğiyle İhsaniye Mahallesi Kadın Derneği'nin ikinci olduğu yarışmada, Cumhuriyet Mahallesi Kadın Derneği de falafel ve körili dolma yemeğiyle üçüncü oldu.

Misili kadınların yer aldığı Misi Yemek Yarışması'nda da yerel lezzetler yarıştı. 13 yemeğin yer aldığı yarışmada birinci, köfteli hünkâr beğendi yemeğiyle Mehtap Yılmazer oldu. Şeniz Soylu isimli yarışmacı mantolu patlıcan yemeğiyle ikinci olurken, üçüncülüğü ovmaçlı çorbasıyla Sevilay Özdemir elde etti.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ile Adil Kayaoğlu, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, Gümüştepe Mahalle Muhtarı Yakup Dülger ile Şef Emre İdrisoğlu verdi.