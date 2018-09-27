Nilüfer Belediyesi'nin “Sanat ve Kültür Köyü Misi” projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Özendirme Yarışması'nda, Uygulama Ödülü'ne layık görüldü.

Nilüfer'in, tarihi ve eşsiz güzellikleriyle ön plana çıkan yerlerinden biri olan Gümüştepe Mahallesi (Misi), Nilüfer Belediyesi'nin projeleriyle altın çağını yaşıyor. Kültür ve sanat köyü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Misi'ye bir ödül daha geldi. Daha önce Tarihi Kentler Birliği'nin Mysia Fotoğraf Müzesi'ne verdiği “Müze Özendirme Ödülü”nü alan ve Yaşayan Şehirler Platformu tarafından “Yılın Köyü” olarak seçilen Misi, Nilüfer Belediyesi'nin “Sanat ve Kültür Köyü Misi” projesiyle, Tarihi Kentler Birliği tarafından bir ödüle daha layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği “Özendirme Yarışması”nda, Nilüfer Belediyesi'nin “Sanat ve Kültür Köyü Misi” projesi ödüllendirildi.

Misi, bu projeyle birlikte, kırsal bir miras alanını bir bütün olarak ele alan kapsamlı koruma projeleri ile “Uygulama Ödülü” almaya hak kazandı. Ödüller, 15 Kasım tarihinde Antalya'daki YAPEX Fuarı'nda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecek.