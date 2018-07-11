Misi’ye yılın köyü ödülü

Yüzyıllara direnerek ayakta kalan evleri ve doğal güzellikleriyle Nilüfer’in incisi Misi’ye bir ödül de Yaşayan Şehirler Platformu’ndan geldi. Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında Misi, Yılın Köyü Ödülü’nü almaya hak kazandı. “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” çerçevesinde 3 ana kategoride ödül verildi. Bu üç kategoriden biri olan Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri kategorisinde jüri, Misi’yi yılın köyü seçti. Aralarında akademisyenler, yöneticiler ve iş dünyasından değerli isimlerin bulunduğu 33 jüri üyesinin oyları ile tarihi Misi Mahallesi’nde, Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler dikkat çekti. Sanat köyü olma yolunda ilerleyen Misi’de yıkılmaya yüz tutmuş tescilli sivil mimarî eserlerini restore eden Nilüfer Belediyesi, bölgeye, Çocuk Kütüphanesi, İpekevi, Kozaevi, Sanatevi, Mysia Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi’ni kazandırdı.

Yine Misi’nin eşsiz doğasını kültür ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla Nilüfer Çayı kenarında 12 dönüm arazi üzerinde kurulan Bursa’nın ilk kamp ve karavan tesisi doğaseverlerin büyük ilgisini çekerken, “Mysia Yolları” da kültür ve doğa turizmi alanlarında ziyaretçilerine çeşitli imkânlar sunuyor. Misi’de düzenlenen geleneksel “Misi Yerel Lezzetler Şenliği”, “Sanat Çalıştayı” ve İpeğin Yolculuğu Festivali de yörenin sürdürülebilir kültürel ve sanatsal etkinleri arasında yer alıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, Misi’ye verilen Yılın Köyü ödülünü alacağı tören 19 Temmuz’da İzmir’de düzenlenecek.